¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹²¼´Ø¤Î£Ç?¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÁÃË»Ò¥¹¥Ô¡¼¥É¥­¥ó¥°·èÄêÀï¡Á¡×¤¬£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£¼Äºê¸µ»Ö¡Ê£³£¹¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£´£Ò¤Ç£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é£²Ãå¤È¤¹¤ë¤È¡¢£¹£Ò¤Ç¤Ï£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¹ë²÷¤Ë¤Þ¤¯¤Ã¤Æ£±Ãå¡£¡Ö½éÆü¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¿ô»ú¡Ê£²Ï¢Î¨£³£°¡ó¡Ë¤ò¹Í¤¨¤ë¤È½½Ê¬¡£Â­¤Ë¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¡¢ÆÃÊÌÀï¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤êÊý¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹ÃË¤Ï¥­¥Ã¥Ñ¥ê¡££²ÆüÌÜ¥É¥ê¡¼¥àÀï¤Ï¥¤¥ó¤Îº´Æ£Î´ÂÀÏº¤¬Ä´À°ÅÓ¾å¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢£²¥³¡¼¥¹º¹¤·µÕÅ¾¤Ï°ì¹Í¤À