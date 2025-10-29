[10.24 練習試合 U-17日本代表 2-1 東京国際大 JFA夢フィールド]U-17日本代表は「FIFA U-17ワールドカップカタール2025」(11月3日開幕)へ向け、一つ結果を残した。24日に大学生と練習試合2試合を行い、流通経済大に3-1、そして東京国際大にも2-1で勝利。ノルマとしていた1失点以内で2連勝を飾った。東京国際大戦にフル出場したDF藤田明日翔(川崎F U-18)は、「(3バックで)意思疎通ができていたので、1失点はありましたけど、良