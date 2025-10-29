¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¯¥ì¥¤¥°¡¦¥¢¥ë¥Ð¡¼¥Ê¥º»á¡Ê42¡Ë¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ç´ÆÆÄÊäº´¤òÌ³¤á¤¿¡£42ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤Î½¢Ç¤¤Ë¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¿ûÌî¤¬½êÂ°¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤Ç¡¢5·î¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥Ï¥¤¥É´Æ