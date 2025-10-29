◇ワールドシリーズ第3戦ドジャース6―5ブルージェイズ （2025年10月27日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木がWS初登板を果たし、またもチームを救う好リリーフを演じた。5―5と同点に追いついた直後の8回1死一、二塁から6番手でマウンドへ。フランスを三ゴロに打たせると、2死二、三塁ではルークスを投ゴロに打ち取って見事にピンチ脱出。イニングをまたいだ9回も走者を出しながらも要所を締めて、1回2/3を1安打無失点に封