¡þ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè3Àï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º 5¡½6¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯10·î27Æü¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤¬´ÑÀï¤·¤¿¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Âè4ÀïÀèÈ¯Í½Äê¤ÎÆ±¤¸Ì¾Á°¤ÎÅê¼ê¥·¥§¡¼¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¡£ÂçÃ«¤¬ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿Æ»Ø¤ò²¼¤Ë¸þ¤±¤ë¡Ö¥µ¥à¥º¥À¥¦¥ó¡×¤Î¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÉÔËþ¤ò¼¨¤·¤¿¡£