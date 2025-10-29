アメリカの起業家、イーロン・マスク氏は27日、「ウィキペディア」に対抗するオンライン百科事典として新たなサイト「グロッキペディア」を公開しました。「グロッキペディア」は、イーロン・マスク氏が率いる「xAI」社が開発した無料のオンライン百科事典です。画面中央にある検索バーにキーワードを入力すると、関連する記事が表示される仕組みです。グロッキペディアの説明などによりますと、記事は「xAI」社の対話型AI「グロッ