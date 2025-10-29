◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手は２８日（日本時間２９日）の第４戦で、ＷＳで投手デビューする。延長１８回の死闘に打者でフル出場したが、ロバーツ監督は「彼はあしたマウンドに上がる。準備はできている」と、予定通り先発登板する見込みであることを明かした。ヒヤッとす