◇SMBC日本シリーズ2025第3戦阪神1-2ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸ（2025年10月28日甲子園）ブルペンの中心を担ってきた自覚がにじんだ。阪神・及川が2番手で6回1死一、三塁のピンチで登板。好救援で追加点を与えなかった。「あそこでやっぱり無失点で。1点しのげるかしのげないか、というところでは、試合は勝てなかったですけど、最後までどっちか分からないゲームが続いたと思うので、良かったと思います」直前に才木が勝ち越しを許し