¡þSMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025Âè3Àïºå¿À1-2Ž¿ŽÌŽÄŽÊŽÞŽÝŽ¸¡Ê2025Ç¯10·î28Æü¹Ã»Ò±à¡Ë¸òÂå¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢ºå¿À¡¦ºÍÌÚ¤Ï¿°¤ò¤«¤ó¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Î6²ó¡¢ÌøÄ®¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤¿¡£4²ó¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÆ±¤¸¹â¤áÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â4¥­¥íÃÙ¤¤147¥­¥í¤ò±¦ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£4²ó¤ËÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÍá¤Ó¤¿»³Àî¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò»Ä¤·¤Æ84µå¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£¡Ö2ÅÀÌÜ¤¬²ù¤·¤¤¡£1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿