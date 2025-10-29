◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・フリーマンが死闘に終止符を打ち、高々と両手を掲げた。同点の延長１８回先頭。９番手左腕リトルの甘く入ったシンカーを捉えると、打球は中堅奥に設置された防球ネットを揺らした。歓喜の輪の中でもみくちゃにされた後は、ロバーツ監督と熱いハグ。殊勲のヒー