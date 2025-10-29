◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６X―５ブルージェイズ＝延長１８回＝（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）歴史的な死闘に、ドジャース・山本由伸投手は自ら動いた。延長１８回表途中だった午後１１時２３分、ブルペンに現れ、キャッチボールを開始。急ピッチで肩を作り始めた。「ピッチャーもいなかったので行くしかないと思いましたし、体調的にも今日は行けると思ったので。志