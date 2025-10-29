対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは２８日、営利子会社を「パブリック・ベネフィット・コーポレーション（ＰＢＣ）」と呼ばれる法人格に転換する手続きが完了したと発表した。オープンＡＩの企業評価額は５０００億ドル（約７６兆円）となり、世界のスタートアップ（新興企業）の中で最大となった。ＰＢＣは営利と公益の両方を追求する企業形態で、米国では３０州以上で制定されてい