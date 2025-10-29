ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」が２８日に開幕した。木田峰由季（３４＝福井）日５Ｒ３号艇も６号艇・田頭実の前づけで４コース発進から２着。１１Ｒは４号艇で３着とした。「後半はチルト０で調整して足は伸び型ですね。ペラは最近、自分が行っている形に叩いた」と舟足に好感触。調整の方向性も早々と固まりそうだ。今節前には広島の繁華街・流川へ。「（萩原）丈太朗が前節