今後数年にわたってバルセロナにとって危険な相手となっていくだろう。レアル・マドリードFWキリアン・ムバッペは、すっかりバルセロナ・キラーとなりつつある。26日にはラ・リーガ第10節でクラシコが実現したが、ムバッペはこの一戦でも得点を記録。他にもオフサイドで取り消されたゴールもあり、バルセロナにとってムバッペは危険な存在であり続けた。今回の得点により、ムバッペはバルセロナ相手に12ゴールを奪ったことになる。