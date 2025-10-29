プレミアリーグ開幕から5勝3分1敗と安定した戦いで2位につけるボーンマス。その中でも絶賛されているのが25歳のFWアントワーヌ・セメンヨだ。今季早くもリーグ戦で6ゴールを記録しており、すでにビッグクラブからの関心も伝えられる逸材だ。185cmとがっちりした体格からダイナミックに仕掛けるアタッカーで、スピードとパワーも印象的だ。また両足を使えるのも強みで、ボーンマスでは左右両方のウイングに入っている。セメンヨはブ