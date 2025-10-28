パリ・サンジェルマンは絶対的エースだったFWキリアン・ムバッペが退団した直後の昨季にチャンピオンズリーグ制覇を成し遂げることになり、2025年のバロンドールにはそのパリからFWウスマン・デンベレが選出。ムバッペにとっては少しばかり複雑な結果だったかもしれない。デンベレとムバッペはフランス代表のチームメイトだが、『Get Football News French』によるとデンベレはムバッペもバロンドールにふさわしい選手だとコメント