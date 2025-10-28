今季のプレミアリーグではセットプレイがトレンドとなっている。マンチェスター・シティ、リヴァプールと近年の王者を抑えてリーグ首位に立つアーセナルは、まさにこのセットプレイを武器としており、『Sky sports』によると、今季すでに11ゴールをセットプレイから決めている。これはリーグトップの数字であり、次に得点が多いのは9ゴールのチェルシー。ブレントフォードはロングスローを投げられる選手が多く、セットプレイの場