◇ラグビーリポビタンDツアー2025日本―南アフリカ（2025年11月1日英ロンドン・ウェンブリースタジアム）ラグビーの南アフリカ協会は28日、11月1日に日本と対戦する同国代表の登録メンバー23人を発表し、日本のリーグワンでプレーするHOマルコム・マークス（東京ベイ）、CTBダミアン・デアレンデ（埼玉）らが先発に名を連ねた。世界ランキングは日本の13位に対し、南アフリカは1位。15年W杯イングランド大会で日本が優勝