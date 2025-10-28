女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(毎週火曜22:00〜)の第5話(11月4日放送)より、塚本高史と知花くららが出演することが28日、明らかになった。海老原鷹広役の塚本高史本作は、“恋人ファースト”がゆえに自分を見失ってしまった彼女・鮎美(夏帆)と“料理は女が作って当たり前！”な亭主関白思考の彼氏・勝男(竹内涼真)の、別れから始まる成長と再生のロマンスコメディ。