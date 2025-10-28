カシオ計算機は11月21日に耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のメタルモデル「G-STEEL」シリーズの新製品として、装着性を向上させたミニマルデザインの「GST-B1000D」を発売する。価格は66,000円。GST-B1000D○メタルの高級感はそのまま、機能性も維持しつつ薄型軽量化「GST-B1000D」は、快適な装着感を実現しながら、メタルの美しさを現代的なミニマルデザインで表現した耐衝撃ウオッチ。タフソーラーやBluetooth通信によるモバイルリン