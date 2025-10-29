◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６ｘ―５＝延長１８回＝ブルージェイズ（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）がワールドシリーズデビューを果たした。同点の８回１死一、二塁のピンチでマウンドに上がると、２者連続で打ち取って火消し。９回は制球に苦しみ１安打２四球だったが、本塁を踏ませず、１回２／３を２９球で無失点に抑えた。朗希が降