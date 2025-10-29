»ö¼Âº§¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡Ú»ö¼Âº§¡Ûº§°ùÆÏ¤ÏÄó½Ð¤»¤ºÉ×ÉØÆ±ÍÍ¤Ë¶¦Æ±À¸³è¤òÁ÷¤ë¡Ö»ö¼Âº§¡×¡£»ö¼Âº§¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÏË¡Î§¾å¤Î²ÈÂ²¤È¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬°ìÂÎ¤Ê¤¼»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤¹¤ë¤Î¤«¡©¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ï¡©º£²ó¤Ï¡Ö»ö¼Âº§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢DEEP¤Ë¸ì¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¢§¡Ö»ö¼Âº§¡×¤È¡ÖË¡Î§º§¡×¤Î°ã¤¤¢§¥³¥à¥¢¥¤¤¬´¶¤¸¤ë¡ÖºÊ¡×¤ä¡ÖÉ×¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤È¤Ï¡©¢§Ì¡²è²È¡¦¿åÃ«¤µ¤ë¤³¤í¤¬Ë¡Î§º§¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¢§¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È