音羽-otoha-が12月17日、自身初のフルアルバム『LAST PLANET』をCDリリースすることが決定した。この発表にあわせて新たなアーティスト写真も公開となった。TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クール エンディングテーマとなる最新シングル「no man’s world」をはじめ、これまで数々のアニメやドラマなどに作品を提供してきた音羽-otoha-だが、『LAST PLANET』には自身を取り巻く様々な世界と向き合う中で紡いだ全12曲を収録