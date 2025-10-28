北朝鮮の外交政策を総括する崔善姫（チェ・ソンヒ）外相が27日、ロシア訪問し同国のプーチン大統領と「対面」したと北朝鮮メディアが報道した。トランプ米大統領は慶州（キョンジュ）で開かれるアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議を機に北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長に連日ラブコールを送っているが、北朝鮮がこれを無視したまま「戦略同盟」ロシアの懐に飛び込む構図を演出し価値引き上げに出たとの見方が