29Æü¤Ë´Ú¹ñ¤Î·Ä½£¡Ê¥­¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤ë´ÚÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹µ¤¨¡¢3500²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÂÐÊÆÅê»ñ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¸ò¾Ä¤ÎÂÅ·ë¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Î¾¹ñ¤Ï¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑ¶¨ÎÏ²ñµÄ¡ÊAPEC¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ¤ò·Àµ¡¤Ë¸ò¾ÄÂÅ·ë¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢³Ë¿´ÁèÅÀ¤Ç¹Â¤¬Ëä¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÀ®²Ì¤Î¤Ê¤¤²ñÃÌ¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬Âç¤­¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´ÚÊÆ¤Ï½ªÈ×¤Þ¤Ç³ÕÎ½µé¶¨µÄ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò²ÔÆ°¤·¹ç°ÕÅÀ¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¬¡¢´üÂÔ¤·¤¿·àÅªÂÅ·ë¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤