3Ç¯Á°¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤ò½Æ·â¤·»¦³²¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë»³¾åÅ°ÌéÈï¹ð¡Ê45¡Ë¤¬¡¢28Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿ºÛÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢»³¾åÈï¹ð¤ÎÊì¿Æ¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤ËÆþ¿®¤·¡¢Â¿³Û¤Î¸¥¶â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤¿À¸¤¤Î©¤Á¤«¤éÈÈ¹Ô¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢¡ÖÀï¸å»Ë¾å¡¢Îã¤ò¤ß¤Ê¤¤¶Ë¤á¤Æ½ÅÂç¤Ê»ö·ï¡×¡ÖÀ¸¤¤Î©¤Á¤ÏÎÌ·º¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£