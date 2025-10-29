Appleは、アメリカ合衆国のラスベガスで開催された「Money 20/20 USA」の基調講演において、Apple PayおよびApple Walletの最新統計を発表した。 本イベントの基調講演に登壇したのは、Apple PayおよびApple Wallet担当バイスプレジデントのジェニファー・ベイリー氏。その中で、Apple Walletのビジョンとその実現に向けた進捗、発行会社や加盟店にとってのApple Payの継続的な革新と価値、あらゆる分野のパ&