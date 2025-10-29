KDDIが10月29日まで高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）で開催している「KDDI SUMMIT 2025」で、同社の衛星通信サービス「au Starlink Direct」を体験できる展示が用意されている。 「Starlink Direct」は、iPhoneやスマートフォンが通信圏外の場所にある際に、通信衛星「Starlink」を使って衛星通信できるサービス。auの対象プランを契約するユーザーが利用でき、ほかのキャリアの