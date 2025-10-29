「ワールドシリーズ・第３戦、ドジャース６−５ブルージェイズ」（２７日、ロサンゼルス）ドジャース・フリーマンが延長十八回裏、サヨナラ弾を放ち、６時間３９分の歴史的な死闘に終止符を打った。ベンチに十八回表からは山本由伸が志願し、ブルペンで投球練習を始める緊急事態。直訴した山本は「もう行くしかない、と。体調的にも大丈夫だったので。（投手がもう）誰もいなかったので。準備できる、と言いました」と試合後の