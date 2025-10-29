¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¦ºÂÀï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¡ÖÏ»´§¡×¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÏ¸µ¡¦À¥¸Í»Ô¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Þ¤À¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬¡Ö²¦ºÂ¡×¤ò¼º¤¤¡ÖÏ»´§¡×¤Ë2¾¡2ÇÔ¤É¤¦¤·¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè5¶É¤ÏÁÐÊý»ý¤Á»þ´Ö¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë·ãÀï¤â£¹£·¼ê¤ÇÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬¾¡Íø°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡ÖÆó´§¡×¤Ë 3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£°æ¼·´§¤¬Æ±³ØÇ¯¤Î°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ë²¦ºÂÀï¤Ï2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤ÇºÇ½ª¡¦Âè5¶É¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ÂÐ