28Æü¡¢ÀÄ¿¹¸©È¬¹ÃÅÄ»³·Ï¤Î»À¥±Åò¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬0ÅÙÌ¤Ëþ¤Ç·Ð²á¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤Î¡Ö¿¿ÅßÆü¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¡Ö¿¿ÅßÆü¡×ºòÆü28Æü¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤Î¾å¶õ¤Ë¤Ï´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áºòÆü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢È¬¹ÃÅÄ»³·Ï¤Î»À¥±Åò¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.1¡î¤Ç¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ0¡î¤ËÆÏ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Á´¹ñ¤Î¥¢¥á¥À¥¹(ÉÙ»Î»³¤ò½ü¤¯)¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½é¤Î¢¨¡Ö¿¿ÅßÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¢¨¿¿ÅßÆü¡ÄºÇ¹âµ¤²¹¤¬0¡î