◆SMBC日本シリーズ2025第2戦阪神1―2ソフトバンク（28日、甲子園）海の向こうでは、米大リーグのワールドシリーズを戦うドジャースが延長18回の激闘の末にブルージェイズを下し、対戦成績を2勝1敗として一歩前に出た。2本塁打を含む4安打に4敬遠を含む5四球の9出塁と想像の斜め上を行く大谷の活躍はさておき、試合を決めたのは主砲フリーマンのサヨナラ弾だった。その劇弾を見て球場入りした王球団会長も「すごい試合だ