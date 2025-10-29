¥í¡¼¥½¥ó¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î·Á¡£AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥°¥é¥¹¤¬¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£5ËÜ»Ø¤ò³ê¤é¤«¤ËÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¡¼¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ¤òÄÄÎó¤·¤¿¤ê¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ë¡È¼«Æ°ÉÊ½Ð¤·¥í¥Ü¥Ã¥È¡É¤ä¡È¾ðÊó¤¬¸«¤¨¤ë´ã¶À¡É¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKDDI SUMMIT 2025¡×¤Ç28Æü¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏAIµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿´ã¶À¡ÖAI¥°¥é¥¹¡×¤Ç¤¹¡£Å¹°÷¡§¤È¤ó¤«¤Ä¤ÎÀÚ¤êÊý¤Î¤ª¼ê