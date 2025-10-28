アメリカのネット通販大手アマゾンは28日、約1万4000人の従業員を削減すると発表しました。人員削減は会社をよりスリム化し、官僚主義を減らすために実施されるとしているほか、AI（人工知能）の活用などを理由としています。アマゾンは2022年から2023年にかけても約2万7000人を削減しています。