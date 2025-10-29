◆米大リーグワールドシリーズ第３戦ドジャース６X―５ブルージェイズ＝延長１８回＝（２７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ブルージェイズは終盤、徹底的にドジャース・大谷翔平投手との勝負を避けた。７回までの４打席で２本塁打と２二塁打を許した後、残る５打席は４申告敬遠１四球。結果として、９打席出塁のＷＳ新記録をアシストする形になった。悔やんでも悔やみきれないのが、５―４と勝