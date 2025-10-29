A.B.C-Z¤¬¡¢9th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù¤òËÜÆü10·î29Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü20»þ¤è¤ê¼ýÏ¿¶Ê¡ÖNO MORE YOU¡×¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§A.B.C-Z ¸ÍÄÍ¾ÍÂÀ¡¢¸åÇÚ¤«¤éÊé¤ï¤ì¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¥½¥í¥é¥¤¥Ö¤äµþËÜÂç²æ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¸«¤ëÀ¸¤­ÍÍ¡Ë º£ºî¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Î²»³Ú¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤·¡¢¥ß¥¯¥¹¥Á¥ãー¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë3¶Ê¤ò´Þ¤àÁ´15¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£ºî²È¿Ø