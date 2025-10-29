【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音羽-otoha-が、12月17日に初のフルアルバム『LAST PLANET』をリリースすることが決定した。 ■自身を取り巻く様々な世界と向き合い紡いだ全12曲を収録 最新シングル「no man’s world」（TVアニメ『Dr.STONE SCIENCE FUTURE』第2クールエンディングテーマ）をはじめ、これまでアニメ・ドラマなど数々の作品に寄り添う形で楽曲を生み出し、高い評価を得ている音羽-ot