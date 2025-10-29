ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ë³Ø¹»Æâ¤ÇË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤Æ½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢37ºÐ¤Î¶µÍ¡¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÃ«ÃæÃ£ÌéÍÆµ¿¼Ô¤Ï2023Ç¯10·î¡¢°ñ¾ë¸©ºùÀî»Ô¤Î³Ø¹»Æâ¤ÇÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÍ¤­Èô¤Ð¤¹¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢½Å½ý¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¤ÇÁ´²÷¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÉÔÌÀ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ã«ÃæÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÉô³èÆ°¤Î