10月14日から愛知県が名古屋市内で実験運行している自動運転タクシーが事故のため運休します。28日、手動で車線変更した際工事用のフェンスに接触したということです。このタクシーは運転席に人が乗る「レベル2」で運行していました。 【写真を見る】愛知県が実証実験中の自動運転タクシー「手動」操作中に接触事故原因究明まで運休 ＊画像は資料