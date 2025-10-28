中部電力が中間決算を発表し、アメリカの関税政策への懸念を示しました。 【写真を見る】中部電力、トランプ関税に懸念「自動車輸出が減少すれば電力需要にも一定の影響でる可能性も」なお中間決算は減収増益 中部電力が発表した4月から9月の連結決算は、売上高が去年の同じ時期と比べて1．1パーセント減のおよそ1兆7500億円で、経常利益は4.5パーセント増のおよそ1960億円でした。売上が減収した要因には子会社