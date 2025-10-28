●H3ロケット打ち上げが成功JAXAと三菱重工が共同で開発を進めてきた大型ロケット「H3」7号機が、10月26日に打ち上げに成功した。【こちらも】副首都構想で「維新トレード」の幕開けか?H3の打ち上げは5機連続の成功となる。今回の成功により、今後は打ち上げ業務がJAXAから三菱重工へ段階的に移行する計画となり、民間主導でのロケットビジネスへの道が開ける。三菱重工は、2025年4‐6月期の連結業績も好調だ。北米で好調な