去年9月、東京・千代田区のトレーディングカード買い取り店や文京区の事務所に侵入し、現金やトレーディングカードなど合わせて7000万円相当を盗んだとして、ことし7月に逮捕された37歳の男性と42歳の男性について東京地検は28日付で不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。