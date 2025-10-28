天皇皇后両陛下主催の「秋の園遊会」が２８日、東京・赤坂御苑で行われ、武豊騎手が元人気アイドルの妻・佐野量子さんと出席。ほかにもタレント・菊池桃子が、夫で元内閣審議官の新原浩朗氏とともに出席した。国民民主党の玉木雄一郎代表も自身のＸで「本日は天皇皇后両陛下にお招きをいただき、赤坂御苑で開催された園遊会に妻と共に参加して参りました。」と報告。「各界の代表者の方々が招待されていましたが、大学のゼミ