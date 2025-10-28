映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」製作委員会は10月28日、同作の公開延期を発表した。公式サイトに掲載された「映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』公開延期のお知らせ」では、「この度、2026年1月9日（金）より公開を予定しておりました映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』につきまして、諸般の事情に鑑み、関係各所との協議の結果、公開を延期することといたしました」と延期を発表。そして「公開を心待ちにし