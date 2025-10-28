28日、三重県菰野町の御在所岳で、66歳の男性が滑落し救助されましたが、その後、死亡が確認されました。 死亡したのは名古屋市西区の無職の男性（66）です。 警察によりますと28日午後0時半ごろ、三重県菰野町の御在所岳で、男性自ら「下山中に滑落した」と110番通報しました。 警察や消防が捜索したところ、およそ1時間半後に標高約880mの一ノ谷新道の登山道付近で発見され、その後、県の防災ヘリで病院に運ばれま