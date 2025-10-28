美しさを育むReFa（リファ）から、特別な限定セットが登場します。「ReFa MODERN SELECTION（リファモダンセレクション）」は、上品でモダンなデザインが魅力のヘア＆ビューティツール3点をセットにしたコレクション。植物由来素材を採用したこだわりの質感と、透明感あふれるデザインが、使うたびに心まで満たしてくれます。2025年11月15日（土）よりReFa GINZAにて限定発売です。 ReFa限定「MODERN SELECTION」とは