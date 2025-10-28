◆九州地区高校野球準々決勝九州国際大付5―0長崎西（28日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎）九州国際大付の頼もしいリードオフマン牟禮翔（2年）が3安打3打点の活躍で強力打線を引っ張り、秋の大会では4年ぶりの準決勝進出に導いた。◆センバツ切符の行方は…高校野球秋季九州大会の結果&日程はこちら◆「緊張していた」という1回の1打席目は左翼への二塁打で出塁し、先制のホームを踏んだ。「あの二塁打で打線に