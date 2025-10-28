高市首相は２８日、米国のトランプ大統領と東京・元赤坂の迎賓館で会談し、昼食会形式を含めて計約１時間半、議論した。首相は「日米同盟の新たな黄金時代」の構築を呼びかけ、防衛費の増額に取り組む決意を伝えた。両首脳は米国の関税措置を巡る日米合意の着実な履行を確認し、トランプ氏は経済関係のさらなる強化に期待を示した。両首脳の対面会談は初めて。首相は冒頭、「日米は世界で最も偉大な同盟になった。日本も世界の