KDDIは、ビジネス向けのイベント「KDDI SUMMIT 2025」を東京・高輪ゲートウェイにおいて、10月28日〜29日にかけて開催している。初日である28日には同社の松田浩路社長が登壇し、「つなぐチカラを進化させる」と題して基調講演を行った。KDDIの松田浩路社長○KDDIが社会課題を解決するキーワード、「テクノロジー」「リアル」松田社長が特に強調したのは、「地域」と「社会課題の解決」だ。冒頭で大阪・関西万博に触れた松田社長は