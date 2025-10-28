阪神・及川雅貴投手（２４）が「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」第３戦・ソフトバンク戦（２８日、甲子園）に２番手で登板し、見事な火消しを見せた。先発した才木浩人投手（２６）が６回に勝ち越しを許し、なおも一死一、三塁となった場面で降板。５番・栗原と対峙した左腕は、フルカウントから力強い直球を投げ込んだ。詰まった打球は二塁方向へ。二塁手・中野が捕球すると素早くベースを踏み、さらには一塁へ送球。併殺を